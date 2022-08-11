Предприниматели Нижнего Тагила провели девятидневный музыкальный фестиваль, собрав 75 исполнителей и сотни слушателей 

Движ-фест «Заводим», организованный впервые местными предпринимателями, проходил в центре Нижнего Тагила на протяжении девяти дней и собрал на одной сцене 75 музыкантов. С 29 июля по 6 августа на площадке у медицинского колледжа выступали местные музыканты, проходили мастер-классы по графике, йоге и танцам, а также уроки игры на музыкальных инструментах. Организаторами фестиваля выступили центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле, инвестиционная платформа «ВДело» и музыкальная студия «Серебряные струны».

За девять дней фестиваля для тагильчан сыграли собственные песни и каверы 15 музыкальных коллективов, 10 вокалистов и 50 музыкантов-любителей. Многие попробовали играть на барабанах, создавать рисунки в технике графики, а также занимались йогой и танцевали.

«Прогуливалась по набережной и услышала музыку, решила присесть и послушать. Если бы сегодня был не последний день фестиваля, то обязательно ещё раз пришла бы, очень хорошее мероприятие», — делится впечатлениями тагильчанка Татьяна.

Как отмечают гости, на площадке фестиваля царила душевная и творческая атмосфера. Тагильчане приходили на мероприятия целыми семьями.

«Я вообще люблю живую музыку, здорово, что сегодня в городе такое проходит, а то в выходные в центре обычно тихо и ничего не происходит», — говорит тагильчанка Нина, которая пришла на концерт вместе с внуком.

«Крутой фестиваль, я здесь уже второй день подряд, узнала о нём не так давно. Городу очень не хватает таких движух. Считаю, что они могли бы быть не только накануне Дня города. Очень понравились музыканты из “Серебряных струн” и группа из Екатеринбурга “Дары тритонья”», — рассказывает Наталья.

Молодую группу «Дары тритонья» из Екатеринбурга пригласила директор музыкальной студии «Серебряные струны» Александра Морозова. По её словам, ребята выступали на «Ночи музыки» и выиграли в конкурсе «В стиле бард-рок», где она была в составе жюри.

В завершении девятого дня фестиваля на сцене выступили известные тагильские группы «Третья цифра» и «Контрабанда», которые собрали на «Аллее медиков» более сотни слушателей.

Фестиваль организаторы приурочили к 300-летию Нижнего Тагила. Как отмечают авторы проекта, Нижний Тагил основали предприниматели Никита и Акинфий Демидовы, которые заложили фундамент промышленности, культуры и искусства, эти традиции сегодня продолжают тагильские предприниматели.