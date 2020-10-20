Предпринимателей Свердловской области обучат эффективному взаимодействию с банками

В Свердловской области стартует проект по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства. Его основная цель — улучшение эффективности сотрудничества субъектов МСП с коммерческими банками. Организаторами проекта выступают Уральское главное управление Банка России, Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Анализ практики взаимодействия предпринимателей с кредитными организациями при предоставлении мер поддержки показывает, что в большинстве случаев отказы в оформлении кредитов связаны с непониманием со стороны бизнеса требований банков, принципов реализации льготных программ, а также особенностей тех или иных банковских продуктов. Поэтому мы считаем важным организовать диалог между бизнесом и кредиторами на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Конечный результат этого проекта мы видим в повышении степени удовлетворенности субъектов МСП при обращении за финансированием в банки», — рассказал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Существенная доля мер господдержки (70-80%), разработанная для субъектов МСП в период действия карантинных ограничений, отводится на долю кредитных программ, реализуемых через банковский сектор. По состоянию на 7 октября предприятиям Свердловской области было одобрено 8 857 кредитов на сумму 14,1 млрд рублей. Это беспроцентные кредиты под 0%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и программа «1/3-1/3-1/3». При этом 30% предпринимателей, которые подавали заявки на эту меру поддержки, не смогли получить деньги.

«Владелец малого бизнеса не располагает достаточными знаниями для эффективного общения с банками. Есть ещё и позиция банков, которые имеют право не предоставлять причину отказа: предприниматели не видят своих ошибок и не понимают, что нужно улучшать. В диалоге с Банком России и СОФПП мы пришли к пониманию, что необходимо вскрыть эти проблемы, чтобы поддержка, выделяемая в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” и в рамках антикризисных программ в пандемию, работала и выделенные средства доходили да адресата», — рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

К участию в проекте присоединились 8 коммерческих банков, действующих на территории региона. До конца 2020 года на площадке областного фонда поддержки предпринимательства состоится серия образовательных мероприятий и консультаций для бизнеса. C начала октября СОФПП уже скорректировал свои образовательные программы, введя новые обучающие модули по финансовой грамотности. Среди них финансовый аудит бизнеса, основные ошибки при заполнении заявок на кредит, привлечение финансирования на стартап, анализ продуктов банков на развитие бизнеса. Запланировано проведение прямых эфиров в социальных сетях фонда с руководством банков, где они расскажут о своих продуктах для малого бизнеса и смогут ответить на вопросы, возникающие при взаимодействии предпринимателей с коммерческими банками. Будет расширен функционал горячей линии фонда: в работу добавится оперативный разбор проблемных ситуаций в общении МСП и банков.