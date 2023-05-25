Предпринимателей Нижнего Тагила поздравили с их профессиональным праздником и наградили грамотами губернатора Свердловской области

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» состоялся бизнес-завтрак, где предприниматели из Горнозаводского управленческого округа были награждены грамотами. Событие приурочили ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

С представителями бизнес-сообщества встретились министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») Валерий Пиличев, президент Торгово-промышленной палаты города Борис Соколов, представители мэрии.

В России День предпринимательства отмечают в 16-й раз. В Свердловской области это сопровождается событиями Уральской бизнес-недели. В 2023 году в её программу входит порядка 50 мероприятий, в том числе форумы «Финмаркет» и «Грабли для бизнеса», бизнес-завтраки в разных городах.

На встрече с предпринимательским сообществом Нижнего Тагила говорили о повышении привлекательности бизнеса как сферы деятельности, вручали награды губернатора и Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Благодарственными письмами и грамотами были отмечены предприниматели Михаил Верхотуркин, Роман Жуков, Юрий Афенка, Вячеслав Медведев и Игорь Бабин.

Своим опытом в развитии бизнеса в текущих условиях поделились собственник мебельной фабрики «Финист» Роман Жуков, создатель IT-компании «Иридиум» Сергей Королёв, директор ООО «РаСвет» Сергей Балтаг. Они отметили, что, несмотря на кризисы и периоды нестабильности, в стране и регионе созданы необходимые условия не только для развития уже стабильно работающего бизнеса, но и для тех, кто только начинает свой путь в предпринимательстве.

«Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области продолжает расти: по состоянию на 10 мая в регионе зарегистрировано 207 010 субъектов предпринимательства. Быстрыми темпами растёт количество самозанятых — в апреле 2023 года их число превысило 200 тысяч. Значительное число предпринимателей и самозанятых работают в Горнозаводском управленческом округе и в Нижнем Тагиле», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Среди предпринимателей Горнозаводского округа востребованы как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки от СОФПП. За 2022 год было выдано 162 займа на общую сумму почти 312 млн рублей. В числе мероприятий, организованных центром «Мой бизнес», — приёмы, лекции, форумы, бизнес-встречи, фестивали для самозанятых и предпринимателей. В них приняли участие 655 человек. За прошедший год специалисты центра провели 641 консультацию.

«Традиция бизнес-завтраков в управленческих округах поддерживается много лет. Возможность открытого диалога — большая ценность таких встреч. Они позволяют получить обратную связь о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса, необходимости их доработки. Предприниматели в свою очередь могут напрямую задать вопросы представителям региональной и муниципальной власти», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Всего в дни Уральской бизнес-недели и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» СОФПП организовал пять бизнес-завтраков в управленческих округах региона.