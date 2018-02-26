Предприниматель из Верхней Салды осуждён за торговлю казахстанским Hennessy

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор местному бизнесмену Армену Сафаряну, обвиняемому в продаже контрафактного алкоголя и незаконном использовании чужого товарного знака. По версии обвинения, в октябре 2016 года предприниматель закупил по объявлению партию алкоголя из Казахстана на общую сумму 450 тысяч рублей. Поставщики предъявили на привезённую продукцию сертификаты, лицензии и таможенные декларации.

«Единственное, что смутило Сафаряна, — низкая цена на алкоголь, в первую очередь на коньяк Hennessy Х.О., за бутылку которого с него взяли всего 250 рублей. Перед реализацией алкоголя верхнесалдинец лично "снимал пробу", только после этого продавал контрафактный алкоголь», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

В ночь на 26 ноября 2016 года в ходе очередного рейда весь контрафакт был изъят сотрудниками полиции. Минимальная розничная стоимость конфискованного алкоголя составила более 1,2 млн рублей. По заключению экспертов, изъятая продукция не соответствовала ГОСТу и была изготовлена не заводским способом.

Суд приговорил Сафаряна к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей.