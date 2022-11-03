Предприниматель из Нижнего Тагила после ряда уголовных и гражданских дел переехал в Калининград, но и там на него написали заявление в полицию 

В Калининграде недовольные клиенты обратились в полицию с заявлением на предпринимателя из Нижнего Тагила Игоря Кузьминых, подозревая его в мошенничестве. Как рассказала АН «Между строк» калининградка Ирина, она договорилась со строителем о монтаже системы отопления и канализации у себя в саду. Женщина передала ему 300 тысяч рублей, но так и не дождалась выполнения работ.

«Договорились с ним о проведении работ по обустройству системы отопления и канализации. Работы должны были проводиться в садовом некоммерческом товариществе “Лесное” в Калининграде. Он ни материал не закупил, ни работы не выполнил. Деньги не вернул! От его действий уже пострадало очень много людей в Калининграде. Мы с ними теперь поддерживаем общение в мессенджерах, надеемся общими усилиями хоть как-то добиться правосудия», — рассказала АН «Между строк» Ирина.

Женщина отмечает, что, несмотря на большое количество обратившихся в полицию, Кузьминых регулярно является на общение с сотрудниками и совсем не прячется. В неформальном общении с участковым ей и другим клиентам тагильчанина дали понять, что возбуждения уголовного дела по факту мошенничества ждать не стоит. Возвращать убытки, скорее всего, им придётся в гражданском суде.

Позже выяснилось, что 40-летний тагильчанин до этого уже был дважды осуждён в Нижнем Тагиле Дзержинским районным судом за несколько фактов мошенничества, а также неоднократно являлся фигурантом гражданских дел, связанных с взысканием долгов и исполнением кредитных обязательств.

Как следует из решений судов от 2016 и 2018 года, тагильчанин несколько раз обманом завладевал денежными средствами потерпевших. Согласно материалам первого дела, Кузьминых обманывал своего знакомого, предлагая за деньги «отмазать» его от тюрьмы, используя якобы свои связи. Как следует из судебного акта второго уголовного дела, злоумышленник брал на себя обязательства по строительству, ремонту, изготовлению стройматериалов, зачастую заключая договоры от лица строительных компаний, не имеющих к нему никакого отношения. Общий ущерб от действий злоумышленника пяти разным потерпевшим превышал 2 млн рублей, но тогда суд признал Кузьминых причастным лишь к части эпизодов. Оба раза мужчине удавалось избежать тюремного заключения: суды назначили бизнесмену обязательные и принудительные работы.

Во время последнего судопроизводства в 2017 году Игорь переехал на постоянное место жительства в Калининград вместе с женой и двумя детьми, где, судя по всему, продолжил свою предпринимательскую деятельность.