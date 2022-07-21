«Предложение поступило лично от музыкантов». В Нижнем Тагиле на Дне города выступят GSPD и Dead Blonde

Уроженец Нижнего Тагила Давид Деймур (Декунов), основатель музыкального проекта GSPD, выступит на Дне города с получасовой программой. Как рассказали АН «Между строк» в управлении культуры мэрии, Давид сам захотел безвозмездно выступить на празднике в честь юбилея родного города.

«Предложение поступило лично от Давида. Он пришёл на приём в управление и предложил выступить. Мы сразу согласились. Выступает на благотворительной основе», — пояснила начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Согласно опубликованной программе, 12 августа с 20:30 до 21:00 Давид выступит (16+) совместно со своей супругой Ариной Мурашёвой (Булановой), больше известной как Dead Blonde (хиты «Мальчик на девятке» (16+), «Бесприданница» (16+), «У России три пути» (16+).

Давид Деймур родился в 1993 году в Нижнем Тагиле. Учился в лицее № 51 на Вагонке. Занимался в музыкальной школе, где учился 4 года по классу фортепиано. После окончания школы переехал в Санкт-Петербург, поступил в СПбГУ на факультет политологии, который закончил с красным дипломом.

Музыкальную карьеру начал в 2015 году под псевдонимом «МС Господь». Исполняет песни в стиле техно, хардбасс и нью-рейв. GSPD записывал треки со Славой КПСС и другими артистами «Антихайпа». Сам себя Давид считает «одним из пионеров возрождения евродэнса в России». За три года GSPD выпустил более 60 треков. В 2020 году вместе со своей женой Ариной организовал проект Dead Blonde. Весной 2021 года трек «Мальчик на девятке» стал популярным в TikTok, затем последовало попадание в чарты YouTube, iTunes, Apple Music и Spotify.