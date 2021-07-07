Праздник Ивана Купалы в Черноисточинске отменили из-за новых коронавирусных ограничений

Команда «Арт-резиденции» посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом сообщила об отмене праздника Ивана Купалы, который был запланирован на 11 июля. Тем, кто уже приобрёл билеты на мероприятие, организаторы обещают вернуть деньги.

«Все понимают серьёзность ситуации, поэтому мы отменяем, то есть переносим на 2022 год, праздник Ивана Купалы в том формате, в каком мы его задумали: с массовыми гуляниями, хороводами и концертной программой», — рассказала организатор мероприятия Елена Кириллюк.

Гости «Арт-резиденции» в Черноисточинске смогут записаться на мастер-классы, катание на сапах и на экскурсию в музей наличников по выходным. Количество человек на каждой площадке будет ограничено.