Праздник Ивана Купалы с гаданиями, хороводами и купаниями в реке отметят в Черноисточинске 

Команда «Арт-резиденции» посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом готовит новый яркий фестиваль. 11 июля гостей приглашают отпраздновать старинный славянский праздник Ивана Купалы (12+).

С 14:00 до 20:00 будет работать основная программа с народными песнями, молодёжными играми, обрядовыми хороводами, мастер-классами, ярмарками и лекциями. Любой желающий сможет отправиться на гору за папоротником или искупаться в речке.

С 20:00 до 22:00 пройдёт программа для молодых девушек, желающих выйти замуж в этом году. Будущие невесты пустят по реке венки, смогут погадать и прыгнуть через костёр.

Стоимость участия в празднике — 250 рублей. Билеты можно приобрести заранее онлайн.

День Ивана Купалы — народный праздник восточных славян, отмечаемый 7 июля. Он посвящён летнему солнцестоянию. В ночь с Аграфены Купальницы на Ивана Купалу, то есть с 6 на 7 июля, народ собирал росу, которой приписывались магические свойства. Люди верили: кто в эту ночь умоется росой, похорошеет и будет здоров весь следующий год. В одних регионах устраивались ночные купания, в других заходить в реки опасались, ведь в эту ночь именинником был сам водяной. Разжигали высокие костры, через которые прыгали, чтобы очиститься купальским огнём.

19 июня в Черноисточинске прошёл фестиваль в стиле «Уральский Вудсток» Funny Hills (12+). Для гостей выступили екатеринбургские группы «Море гор» и «ТимерТау». Гости праздника занимались йогой, пели мантры, рисовали мехенди.