Праздничный салют на Дне города в Нижнем Тагиле испортил прогулочный катер

Администрация Нижнего Тагила планирует оштрафовать организаторов салюта в честь Дня города из-за невыполнения условий контракта. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета, вместо запланированных восьми минут праздничного фейерверка пиротехническое шоу над акваторией пруда длилось шесть минут.

«Это было связано с техническими причинами. Катер повредил соединительный кабель между платформами», — рассказали в мэрии.

В администрации города уточнили, что помешавший салюту катер был прогулочным, однако безопасность должна была обеспечить компания-организатор — ООО «Триада». Начальник управления культуры Светлана Юрчишина заявила АН «Между строк», что работы фирме будут оплачены за фактическое время салюта.

Отметим, что жители Нижнего Тагила в соцсетях жёстко раскритиковали праздничный фейерверк.

«Салют был 6-7 минут. Отстой полный, знал бы, не поехал. В Новый год салют во дворах такой пускают», — пишет пользователь Павел Былинкин.