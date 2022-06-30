Прайс-лист на размещение материалов на сайте агентства новостей «Между строк» 

Агентство новостей «Между строк» готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Свердловской области и выборах депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого созыва, которые состоятся 11 сентября 2022 года.

По вопросам размещения обращайтесь в отдел рекламы по телефонам +7 (3435) 34-30-60, +7 (952) 132-48-39.

E-mail: reklama@mstrok.ru.

Прайс-лист на размещение

материалов на сайте «Между строк»

Наименование Стоимость Размещение текста объёмом до 10 000 знаков (до 5 фотографий) 50 000 рублей Размещение текста объёмом от 10 000 до 30 000 знаков (до 10 фотографий) 75 000 рублей Написание и размещение текста до 2500 знаков (не более 3 фотографий) 80 000 рублей Написание и размещение текста от 2500 до 5000 знаков 110 000 рублей Написание и размещение текста от 5000 до 15 000 знаков 150 000 рублей Закрепление материала на сутки в разделе «Главная новость» + 50% к стоимости материала Фоторепортаж (без текста) публикация 40 000 рублей Фоторепортаж (до 3 часов работы фотографа) + написание и размещение текста до 5000 знаков 70 000 рублей Видеорепортаж (до 2 часов работы видеографа) + написание и размещение текста до 5000 знаков 90 000 рублей Размещение на баннере (требуется предварительное согласование) 12 000 рублей в сутки Подготовка дизайн-макета, баннера 15 000 рублей Подготовка инфографики, графиков и других визуальных решений для публикации 5000 рублей за каждый макет

Внимание! Агентство новостей «Между строк» вправе отказать в размещении материалов без объяснения причин.