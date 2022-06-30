Общество

Прайс-лист на размещение материалов на сайте агентства новостей «Между строк» 

30.06.2022 10:26

Агентство новостей «Между строк» готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Свердловской области и выборах депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого созыва, которые состоятся 11 сентября 2022 года.

По вопросам размещения обращайтесь в отдел рекламы по телефонам +7 (3435) 34-30-60, +7 (952) 132-48-39.

E-mail: reklama@mstrok.ru

 

Прайс-лист на размещение

материалов на сайте «Между строк»

 

Наименование

Стоимость

Размещение текста объёмом до 10 000 знаков (до 5 фотографий)

50 000 рублей

Размещение текста объёмом от 10 000 до 30 000 знаков (до 10 фотографий)

75 000 рублей

Написание и размещение текста до 2500 знаков (не более 3 фотографий)

80 000 рублей

Написание и размещение текста от 2500 до 5000 знаков

110 000 рублей

Написание и размещение текста от 5000 до 15 000 знаков

150 000 рублей

Закрепление материала на сутки в разделе «Главная новость»

+ 50% к стоимости материала

Фоторепортаж (без текста) публикация

40 000 рублей

Фоторепортаж (до 3 часов работы фотографа) + написание и размещение текста до 5000 знаков 

70 000 рублей

Видеорепортаж (до 2 часов работы видеографа) + написание и размещение текста до 5000 знаков

90 000 рублей

Размещение на баннере (требуется предварительное согласование)

12 000 рублей в сутки

Подготовка дизайн-макета, баннера

15 000 рублей

Подготовка инфографики, графиков и других визуальных решений для публикации

5000 рублей за каждый макет

 

Внимание! Агентство новостей «Между строк» вправе отказать в размещении материалов без объяснения причин.

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