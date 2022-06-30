Прайс-лист на размещение материалов на сайте агентства новостей «Между строк» 

Агентство новостей «Между строк» готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Свердловской области и выборах депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого созыва, которые состоятся 11 сентября 2022 года.
По вопросам размещения обращайтесь в отдел рекламы по телефонам +7 (3435) 34-30-60, +7 (952) 132-48-39.
E-mail: reklama@mstrok.ru.
Прайс-лист на размещение
материалов на сайте «Между строк»
|
Наименование
|
Стоимость
|
Размещение текста объёмом до 10 000 знаков (до 5 фотографий)
|
50 000 рублей
|
Размещение текста объёмом от 10 000 до 30 000 знаков (до 10 фотографий)
|
75 000 рублей
|
Написание и размещение текста до 2500 знаков (не более 3 фотографий)
|
80 000 рублей
|
Написание и размещение текста от 2500 до 5000 знаков
|
110 000 рублей
|
Написание и размещение текста от 5000 до 15 000 знаков
|
150 000 рублей
|
Закрепление материала на сутки в разделе «Главная новость»
|
+ 50% к стоимости материала
|
Фоторепортаж (без текста) публикация
|
40 000 рублей
|
Фоторепортаж (до 3 часов работы фотографа) + написание и размещение текста до 5000 знаков
|
70 000 рублей
|
Видеорепортаж (до 2 часов работы видеографа) + написание и размещение текста до 5000 знаков
|
90 000 рублей
|
Размещение на баннере (требуется предварительное согласование)
|
12 000 рублей в сутки
|
Подготовка дизайн-макета, баннера
|
15 000 рублей
|
Подготовка инфографики, графиков и других визуальных решений для публикации
|
5000 рублей за каждый макет
Внимание! Агентство новостей «Между строк» вправе отказать в размещении материалов без объяснения причин.