Правозащитники обжаловали итоги голосования по поправкам к Конституции в Верховном суде

Руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы (старейшей правозащитной организации в России) Роман Киселёв обжаловал результаты общероссийского голосования по конституционным поправкам в Верховном суде, со ссылкой на карточку дела в картотеке суда пишет «Коммерсантъ».

В иске Киселёв просит суд признать «незаконным и недействительным» постановление Центризбиркома от 3 июля и отменить результаты общероссийского голосования. Правозащитник считает, что, исполняя поручение по утверждению порядка общероссийского голосования, Центризбирком вступил «в прямое противоречие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нарушив положения Конституции, закона о поправках, указа президента о назначении общероссийского голосования, а также закона об основных гарантиях избирательных прав граждан». По мнению Киселёва, «результатом этих дефектов стали многочисленные нарушения общепризнанных конституционных и международных стандартов организации народного волеизъявления».

Ключевым истец считает игнорирование организаторами голосования требований федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, «на основании которого действуют все избирательные комиссии России». Также, подчёркивает истец, не было должным образом организовано информирование о содержании и смысле поправок, отсутствовали условия для обеспечения плюрализма мнений, а сам ЦИК не только информировал избирателей о факте голосования, но и агитировал за поправки.

Как сказано на сайте суда, в настоящее время иск передан судье.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на общероссийском голосовании составила 67,97%.