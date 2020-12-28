Правозащитник, фем-активистка и журналист. Минюст включил нескольких человек в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России впервые включил физических лиц в реестр СМИ-иноагентов. Всего в список попало пять человек, говорится на сайте ведомства.

В реестр включены правозащитник Лев Пономарёв, фем-активистка Дарья Апахончич, журналистка Людмила Савицкая, главред «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также Сергей Маркелов.

«28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарёв Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», — говорится в сообщении.

23 декабря Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование.