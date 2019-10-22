Православный телеканал запустил реалити-шоу о жизни в мужском монастыре

Православный телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров» в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер. Съёмки телепроекта начнутся в ноябре, пока что организаторы отбирают заявки участников шоу.

Как сообщается в анонсе, опубликованном на сайте телеканала, участникам предстоит прожить месяц в Ниловой пустыни, выполнять послушания и найти ответы на вопросы, «которые давно беспокоят».