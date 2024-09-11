Правоохранители задержали семью наркодилеров из Нижнего Тагила с 10 кг запрещённых веществ 

В конце августа оперативники из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств свердловского главка МВД выявили и задержали двух жителей Нижнего Тагила, которые осуществляли продажу синтетических наркотиков по всему региону. Как сообщает пресс-служба ведомства, наркодилерами оказались отец и сын, в квартире которых правоохранители изъяли более 6 кг зелья, а также упаковочный материал и электронные весы для фасовки.

Ранее неработающий 48-летний мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал, а вот его 26-летний сын в 2014 году был дважды судим за кражи, в 2021-м — за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«‎Сыщики установили также адреса мест хранения запрещённого товара на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды, оборудованных задержанными, и обнаружили в них 31 закладку фасовкой от 1 до 100 г. Общий вес партии составил более 10 кг, что на розничном рынке составляет более 10 тысяч доз на общую сумму около 30 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчин следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в особо крупном размере) и вынесена мера заключение под стражу.