Правоохранители раскрыли двойное убийство, совершённое в Нижнем Тагиле 26 лет назад

Как сообщает портал Е1, на минувшей неделе стало известно о раскрытии двойного убийства, совершённого в Нижнем Тагиле в 1997 году. Тогда киллер убил двух мужчин и закопал их в лесу. По горячим следам смогли установить и осудить лишь исполнителя и только по одному из убийств. Теперь стали известны подробности преступления и его заказчик.

По словам инсайдера Е1 в силовых структурах, заказчиком убийства является криминальный авторитет Андрей Селезнёв по кличке Селя, возглавлявший в 1990-х нижнетагильскую ОПГ «Герат-Урал», созданную в городе бывшими воинами-афганцами. Изобличённый заказчик заключил со следствием досудебное соглашение и дал признательные показания.

Раскрытием двойного убийства занимается 4-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Свердловской области, специализирующийся на раскрытии преступлений прошлых лет. Сотрудники отдела от комментариев по данному делу пока воздерживаются в интересах следствия.

Как писал «Коммерсантъ», именно под руководством Андрея Селезнёва «Герат-Урал» подмял под себя бизнесменов Нижнего Тагила, заставляя платить дань через фонд оказания помощи инвалидам войны в Афганистане. Ему приписывают серию убийств и покушений на руководителей свердловских фирм и заводов. В 2001-м сотрудники свердловского управления по борьбе с организованной преступностью арестовали Селезнёва по обвинению в незаконном хранении оружия и создании ОПГ, а суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.