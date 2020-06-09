Правительство запустит нацпроект с ежегодным бюджетом в 80 млрд рублей для развития туристической отрасли

В России появится 14-й национальный проект, который правительство намерено запустить для развития внутреннего и въездного туризма, со ссылкой на участвующего в подготовке нацпроекта президента «Опоры России» Александра Калинина пишут «Известия».

По его словам, проект прорабатывается сразу 8 рабочими группами под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он может стартовать в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно. Как отметил Александр Калинин, более удачного периода для запуска туристического нацпроекта, чем пандемия коронавируса, представить тяжело. По этой причине в правительстве вернулись к идее, которая обсуждалась ещё в 2018 году, но была отклонена в пользу создания стратегии развития туротрасли до 2035 года.

Целевыми показателями нацпроекта станут рост турпотока и выручки в отрасли. Чтобы прийти к этому результату, придётся заниматься проблемами изношенности туристической инфраструктуры, плохого качества сервиса, неэффективной нормативной базы и нехватки инвестиций. На рабочих группах обсуждаются такие меры, как софинансирование расходов туроператоров, удешевление перевозок по России и повсеместное внедрение электронных виз для иностранцев, рассказал Александр Калинин.

«Мы рассчитываем, что бюджет нового нацпроекта будет не меньше 80 млрд рублей в год, а лучше — больше. Страна огромная, отрасль много лет не финансировалась. Бизнес тоже готов вкладывать, но с помощью государства процесс пойдёт намного быстрее», — заявил он.

Он напомнил о недавнем решении президента вывести Ростуризм из подчинения Министерству финансов и подчинить его напрямую правительству — по мнению Калинина, это решение связано как раз с подготовкой к запуску отраслевого нацпроекта и обусловлено необходимостью «быстро и эффективно им управлять».

Эксперты говорят, что запуск специального нацпроекта с обозначенными параметрами финансового участия государства позволит отрасли лучше пережить экономические последствия пандемии: суммарные потери в этом году могут составить порядка 150 млрд рублей. При этом за туротраслью признаётся мощный мультипликативный эффект, так что 80 млрд рублей, вложенные в экономику через нацпроект, принесут до 200 млрд. Для россиян стимулом к поездкам по стране станет удешевление путёвок за счёт субсидирования их стоимости государством — в этом случае путёвки станут доступнее по меньшей мере для 5 млн человек. Для иностранцев одним из определяющих мотивов выступает лёгкость получения визы, поэтому важно введение электронного документооборота и упрощение въездных процедур, это способно дополнительно привлечь в Россию до 3 млн туристов в год.