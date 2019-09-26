Правительство выделит почти 2 млрд рублей на российский аналог «Википедии»

Правительство планирует выделить за три года почти 1,7 млрд рублей «Большой российской энциклопедии» на создание общенационального интернет-портала, который должен стать качественной альтернативой «Википедии», со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов пишет «Интерфакс».

В соответствии с документом размер субсидии открытому акционерному обществу «Научное издательство "Большая российская энциклопедия"» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала в 2020 году составит 684,5 млн рублей, в 2021-м — 833,5 млн рублей, а в 2022-м — 169 млн рублей. Согласно внесённым поправкам в бюджет на 2019 и плановый период 2020–2021 годов, в 2019 году субсидия БРЭ на создание портала составила 302,2 млн рублей. Таким образом, на проект заложено в целом 1 млрд 989 млн 304,4 тысячи рублей.

Как ранее сообщил ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец, проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.

Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В неё вошли представители целого ряда ведомств, в том числе Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

В связи с выходом распоряжения в СМИ появились сообщения о том, что правительство создает аналог «Википедии». Наиболее известный энциклопедический портал в интернете неоднократно подвергался критике за неточности и отсутствие академичности — в частности, год назад «закрыть» «Википедию» из-за ошибок предложили в Рособрнадзоре, ответственном за проведение ЕГЭ в России: такую позицию высказал замглавы федеральной службы Александр Бисеров, заявивший, что «количество ошибок, которое она содержит, зашкаливает». В Рособрнадзоре позже призвали отнестись к такому мнению с иронией.

В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть «Википедию», так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с ней, а призван решать более масштабные задачи.