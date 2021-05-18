Правительство выделит более 400 млрд рублей на развитие рынка электрокаров в России. За основу возьмут разработку «КАМАЗа»

Правительство разработало программу развития электротранспорта в России, на которую планируется потратить до 2030 года 418 миллиардов рублей, со ссылкой на презентацию Минэкономики «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах» пишет «Коммерсантъ».

Согласно концепции, программу будет выполнять национальный консорциум во главе с «КАМАЗом». В декабре 2020 года компания представила прототип первого российского легкового электромобиля под рабочим названием «Кама-1». Трёхдверный кроссовер «Кама-1» рассчитан на четырёх человек, способен проезжать до 250 километров без подзарядки, ехать со скоростью до 150 километров в час и выдерживать 50-градусные морозы.

Электромобиль получил литий-ионный аккумулятор емкостью 33 киловатт-часа и электродвигатель мощностью 80 киловатт. Аккумулятор полностью заряжается за 6 часов (на 70–80% — за 20 минут). Также «Кама-1» оснащена электронной системой ADAS третьего уровня, которая помогает водителю при вождении и парковке. На рулевой колонке «Камы-1» расположена система управления электромобилем. Цена электромобиля составит около одного миллиона рублей, сообщало агентство «Прайм» в конце ноября.

В концепции предполагается, что 153,5 миллиарда рублей на программу выделят из федерального бюджета и внебюджетных фондов. Пилотными городами проекта станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань — там введут «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг» для электрокаров. К 2024 году должны быть введены в строй 20 тысяч зарядных станций для электромобилей, а к 2030 году их число должно вырасти до 150 тысяч.

Также власти хотят ограничить импорт электрокаров — путём ежегодного повышения утильсбора и требования обязательной локализации батареи и мотора для электромобилей.

В 2020 году продажи электрокаров в России составили 0,1% от общих продаж автотранспорта. По планам правительства, к 2030 году эта доля должна вырасти до 15%, а общий парк электрокаров в стране должен достигнуть 1,5 миллиона штук.