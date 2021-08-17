Правительство выделит 7 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент для молодёжи

Правительство России выделит из Резервного фонда дополнительные семь миллиардов рублей автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» на «производство государственного контента» для молодёжи, со ссылкой на материалы Федерального казначейства пишет РБК.

Информацию подтвердил гендиректор института Антон Ключкин. Контент, на который выделяются деньги, должен быть направлен в том числе на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей» молодёжи. В бюджете на эти цели уже заложено три миллиарда рублей. Один из источников рассказал, что до конца года на дополнительные семь миллиардов рублей планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов.

Институт развития интернета распределит семь миллиардов рублей на конкурсе. По словам Ключкина, он заинтересует Национальную Медиа Группу, «Газпром-Медиа», ВГТРК, Первый канал, RT, «Яндекс» и других «крупных игроков рынка». Отбирать и воплощать идеи будет продюсерский совет во главе с заместителем гендиректора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию Вячеславом Муруговым. Наблюдательный совет под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко будет отслеживать выполнение проектов.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев в комментарии РБК отметил политическую составляющую, обозначенную в целях предоставления средств. В свою очередь учредитель Ассоциации производителей веб-контента, основатель веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин заявил, что индустрия нуждается в поддержке, но выразил сомнение, что молодым креативным группам удастся ей воспользоваться.

Институт развития интернета был основан в 2015 году Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиа-коммуникационным союзом, Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) и создателем LiveInternet Германом Клименко при поддержке администрации президента. Организация называет своей задачей «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение публичных и заказных отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».