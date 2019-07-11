Правительство выделит 2,3 млрд рублей пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит из резерва 2,3 миллиарда рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области, пишет РИА Новости.

Глава кабинета министров отметил, что «нужно постараться максимально быстро помочь людям в этой сложной ситуации». По его словам, власти уже выделили области 662 миллиона рублей, «которые в регион пришли, ну и, соответственно, уже распределены». По его словам, «социальные выплаты [пострадавшим] уже идут».

Паводок, начавшийся в Иркутской области в конце июня, затронул 107 населённых пунктов в пяти районах. По последним данным, погибли 25 человек, 11 числятся пропавшими без вести. Ранее власти оценили ущерб от наводнения в 29 миллиардов рублей. 12 июля объявлено в регионе днём траура по погибшим.