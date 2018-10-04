Правительство вновь задумалось о приватизации «Уралвагонзавода»

«Ростех» может продать до 49% корпорации «Уралвагонзавод», сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

«25% плюс 1 акцию никто не купит, мы уже эту практику прошли, никому это не интересно. Либо 49%, либо 51%. Думаю, на первом этапе будет идти речь о 49%», — отметил чиновник.

Он уточнил, что на данный момент интенсивной работы нет, на правление и наблюдательный совет вопрос не выносился, но предварительные обсуждения внутри госкорпорации идут.

«В лучшем случае это середина 2019 года, когда мы сможем более или менее серьёзно говорить о проработке по инвесторам», — пояснил Денис Мантуров.

Продать 25% минус 1 акцию УВЗ планировалось ещё в 2016 году, однако вместо этого в декабре 2016 года корпорация была передана «Ростеху». Среди причин называлось тяжёлое финансовое положение УВЗ, в частности гражданского дивизиона, столкнувшегося с отсутствием заказов.

В мае 2017 года РБК сообщал, что в качестве основного претендента на актив рассматривается концерн «Калашников», но стороны это опровергали. В феврале 2018 года Сергей Чемезов говорил ТАСС, что долю «Ростеха» в УВЗ можно продать в течение трёх лет. А в августе индустриальный директор кластера «Вооружение» «Ростеха» Сергей Абрамов уточнял, что разработан и находится на утверждении план финансового оздоровления, согласно которому по итогам года убыток УВЗ будет закрыт.

«Уралвагонзавод» — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель грузовых тележек и вагонов. Консолидированная выручка УВЗ в первом полугодии выросла до 67,6 млрд руб. Объём реализации гражданской продукции увеличился на 19%, а её доля в общем объёме производства возросла с 34% до 38%.