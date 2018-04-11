Правительство внесёт в Госдуму проект о постоянном расселении аварийного жилья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что правительство разрабатывает законопроект о постоянном расселении аварийного жилья, пишет ТАСС.

Медведев напомнил о программе расселения жильцов домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года.

«Эта программа — беспрецедентная по масштабам и не имеющая аналогов в мире — завершится в ближайшие месяцы»,— заявил премьер-министр.

По его словам, полностью свой аварийный фонд расселили 71 регион, ещё 12 завершают процесс.

«По состоянию на 1 марта, в новые квартиры переехали 678 тысяч человек, расселено более 10,5 млн кв. метров такого жилья»,— сказал Медведев.

Глава правительства сравнил итоги программы со строительством целого города «с нуля».

Премьер-министр также отметил, что для недопущения появления нового ветхого жилья была разработана программа по капитальному ремонту.

«За четыре года отремонтировано более 400 млн кв. метров. То есть, в порядок приведён каждый шестой многоквартирный дом, который внесён в программу капремонта»,– отметил Медведев.

Напомним, в августе 2017 года власти Москвы утвердили программу реновации жилья. По ней взамен снесённых домов жители получают равнозначное жильё в своем районе или денежную компенсацию. В начале апреля Дмитрий Медведев поддержал идею партии «Справедливая Россия», которая предложила распространить программу на всю страну.