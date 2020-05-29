Правительство включило в список пострадавших от коронавируса отраслей средства массовой информации

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, включающее средства массовой информации в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается на сайте правительства.

Воспользоваться поддержкой смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания и информагентства. Они смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС), отсрочку арендных платежей при использовании недвижимого имущества, беспроцентные кредит на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, а также проведение плановых и внеплановых проверок.

29 мая с просьбой включить СМИ в список пострадавших отраслей к Мишустину обратился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, с такой же просьбой к Мишустину обращались президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Краснодарского края Александр Усс и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.