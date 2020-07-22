Правительство вернёт туристам до 15 тысяч рублей за отдых в регионах России

Правительство выплатит туристам от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за отдых в регионах России, сообщил во время отчёта в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, на развитие внутреннего туризма будет выделено дополнительно 15 млрд рублей.

Ранее сообщалось о подготовленном Ростуризмом проекте распоряжения правительства о введении для туристов социальных чеков, с помощью которых жителям будут компенсировать стоимость туров по России.

Согласно документу, деньги туристам на возмещение части стоимости поездок по России пойдут через Национальную систему платёжных карт, которая управляет картами «Мир». Субсидии, как предполагается, будут предоставляться непосредственно физическому лицу при оплате туристской услуги: это может быть или приобретение турпакета у туроператора, включающего транспорт и проживание в гостинице, или только размещение в отеле для самостоятельных путешественников.

Под социальную поддержку подпадают туристические услуги, соответствующие следующим требованиям: продолжительность поездки должна составлять не менее 5 ночей, стоимость — не менее 25 тысяч рублей, оплату необходимо провести картой «Мир». Если эти условия выполнены, сумма возмещения составит 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости туристической услуги, но не более 15 тысяч рублей на человека.