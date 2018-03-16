Правительство в пять раз увеличит штрафы за нарушения на железнодорожных переездах

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, пишет «Коммерсантъ». Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В данный момент за нарушения на ж/д переездах штраф составляет 1 тысячу рублей. Правительство предлагает увеличить размер штрафа в пять раз - до 5 тысяч рублей.

Законопроект готовился Минтрансом с 2015 года. Изначально министерство предлагало штраф в 30 тысяч рублей, однако «по итогам дискуссии» санкция была снижена. Необходимость увеличения штрафа объяснялась миллиардными убытками РЖД от аварий.