Правительство увеличит расходы на поддержку пожилых и инвалидов в 20 раз

Правительство намерено к 2020 году увеличить финансирование проекта по поддержке и социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов со 100 млн до более чем 2 млрд рублей в год, заявила «Интерфаксу» вице-премьер Татьяна Голикова.

«На реализацию комплекса мер в 2018 году, поскольку это пилотный проект, выделены небольшие средства — 100 млн рублей, но уже начиная с 2020 года мы планируем предусматривать существенно большие средства — это 2,1 млрд рублей», — сказала Голикова.

По её словам, проект предполагает создание комплексной системы долговременного ухода за гражданами старшего возраста и инвалидами, куда входят социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, привлечение патронажной службы и сиделок. Сейчас проект реализуется в шести регионах России, к 2022 году его планируют распространить на все субъекты.

Вице-премьер также подчеркнула, что, согласно прогнозу, к 2025 году в России более 40 млн человек будут старше трудоспособного возраста.