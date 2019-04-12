Правительство утвердило правила автотюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобиля (автотюнинга), пишет «Коммерсантъ». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным», — сказано в сообщении.

Согласно новым правилам, чтобы сделать автотюнинг, нужно обратиться в ГАИ с заключением технической экспертизы, выданной испытательной лабораторией. В свою очередь, Госавтоинспекция может отказать в выдаче разрешения, если изменения приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешённой максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой автомобиля.

После выдачи разрешения и изменений в конструкции машины, её надо снова отправить на осмотр в ГАИ.

В 2017 году сообщалось, что ГАИ подготовила документ, который должен был оптимизировать процедуру контроля за автомобилями с изменённой конструкцией. Такая инициатива появилась после того, как в 2016 году по России прокатилась волна проверок владельцев, которые внесли те или иные изменения в конструкцию транспортных средств.