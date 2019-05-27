Правительство утвердило отмену внутрисетевого роуминга

Правительство закрепило отмену внутрисетевого роуминга в России, пишет «Интерфакс». Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Оно [постановление] является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Также он напомнил, что с 1 июня в силу вступает закон об отмене национального роуминга в России.

«Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории РФ, включая Крым», — сказал Медведев.

Напомним, в конце декабря 2018 года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об отмене роуминга внутри России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. Согласно законопроекту, цены на услуги сотовой связи у всех мобильных операторов будут одинаковыми на всей территории России. Плата за связь с абонентами, которые находятся вне России, сохранится. Российские мобильные операторы отменили роуминг внутри страны в конце лета.