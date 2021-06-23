Правительство утвердило новые сроки Всероссийской переписи населения

Правительство утвердило перенос сроков основного этапа Всероссийской переписи населения (ВПН) на октябрь 2021 года, со ссылкой на медиаофис ВПН пишет «Интерфакс».

«21 июня было подписано постановление правительства РФ № 949. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Перепись в отдалённых и труднодоступных районах продлится до 20 декабря 2021 года. Срок подведения предварительных итогов переписи установлен на апрель 2022 года. При этом в медиаофисе уточнили, что первые итоги Всероссийской переписи — о численности населения — будут подведены уже в конце 2021 года.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ: утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

Перепись населения переносится уже третий раз. Изначально планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в июне 2020 года правительство приняло постановление о переносе сроков переписи на апрель 2021 года.

В феврале 2021 года с учётом продолжающейся пандемии правительство приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — осенью 2021 года, ориентировочно в сентябре.

осенью 2021 года, ориентировочно в сентябре. 19 мая 2021 года президент России Владимир Путин одобрил предложение о проведении переписи не в сентябре, а в октябре 2021 года из-за сентябрьских выборов в Госдуму. В ходе совещания по реализации положений президентского послания Федеральному Собранию секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратил внимание президента на то, что в августе избирательная кампания в Госдуму совпадает с проведением Всероссийской переписи населения и в связи с этим целесообразно провести перепись в октябре.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы».