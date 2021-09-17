Правительство утвердило график праздничных дней на 2022 год

Кабинет министров утвердил график праздничных дней в 2022 году — новогодние праздники в следующем году продлятся десять дней, а на майские праздники россияне будут отдыхать в общей сложности девять дней, сообщается в телеграм-канале правительства.

Согласно графику, праздничными будут дни с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, 23 февраля, 6–8 марта, 30 апреля–3 мая, а также 7–10 мая, 11–13 июня, 4–6 ноября.

По общему правилу 31 декабря — рабочий день, если он не выпадает на субботу или воскресенье. В декабре 2020 года, после того как власти нескольких регионов рекомендовали сделать последний день года выходным, президент России Владимир Путин призвал всех губернаторов разово объявить его выходным. Минтруд говорил, что увеличивать количество праздничных дней не планирует.