Правительство упростит процедуру получения гражданства России

Правительство готовит законопроект об упрощении процедуры получения гражданства России, со ссылкой на пресс-службу кабмина пишет «Коммерсантъ».

В пресс-службе пояснили, что хотят признать недействительным пункт в статье закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому для получения паспорта необходимо отказаться от уже имеющегося гражданства. Как отметили в правительстве, законопроект будет направлен в Госдуму после согласования с администрацией президента.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос [с документом] закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России», — сказал изданию вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, который входит в рабочую группу по реализации Концепции государственной миграционной политики, заявил, что законопроект точно будет внесён в Госдуму в феврале.

«Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», — отметил Калашников.

Он допустил и другие изменения в законе о гражданстве: отмену нормы о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.

О том, что правительству предлагали разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, РБК сообщал 1 октября прошлого года — тогда инициативу обсуждали на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Принятая до 2025 года Концепция госполитики «предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать». После этого Путин, в частности, упростил процедуру получения гражданства для жителей Донбасса. В конце января 2020 года МВД также выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.