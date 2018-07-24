Правительство Свердловской области закупит машины на 40 млн рублей

Правительство Свердловской области пополнит автопарк 21 новым автомобилем за 41,3 млн рублей, со ссылкой на портал госзакупок пишет РБК-Екатеринбург.

Согласно документации тендера, власти хотят приобрести 11 машин по цене 2,2 млн рублей каждая и ещё 10 авто по 1,7 млн рублей. Все автомобили должны быть 2018 года выпуска, без пробега. По информации из документации закупки, правительство региона планирует закупить четырёхдверые седаны с пятью местами и кожаным салоном. В каждом автомобиле предполагается не менее шести передач и двух климат-контроль зон.

Первые 11 автомобилей должны быть цвета «чёрный металлик» и иметь передний или полный привод и мощность двигателя от 240 до 249 лошадиных сил. От автомобиля за 2,2 млн рублей требуется наличие ряда дополнительных опций, в числе которых камера заднего вида, мультимедийная система с цветным дисплеем с диагональю не менее восьми дюймов, подогрев сидений, мультифункциональный руль.

Второй тип автомобилей отличается меньшей мощностью — от 180 до 185 лошадиных сил, цветом — «серебристый металлик» и более маленьким дисплеем в салоне — семь дюймов. У этих машин отсутствует ряд дополнительных функций, которые есть у более дорогого авто.

Описанию обоих автомобилей соответствует Toyota Camry. Вероятность того, что именно эта марка победит в закупке, велика ещё и потому, что в автопарке уже присутствуют эти машины — большая часть закупок на запчасти автохозяйства правительства Свердловской области в 2018 году связана с Toyota Camry.