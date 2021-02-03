Правительство Свердловской области закупит 15 автомобилей Toyota Camry на 39 млн рублей

Автохозяйство правительства Свердловской области закупит 15 автомобилей на 39,4 млн рублей, соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В требованиях к автомобилям отмечено, что они должны быть чёрного цвета, с кожаным салоном, круиз- и климат-контролем, мультимедийной системой.

Габариты и коробка передач, указанные в описании к закупке, совпадают с характеристиками Toyota Camry. Кроме того, в прикреплённом к документации разрешении Минпромторга РФ «на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара» указано, что речь идёт именно о Toyota Camry.

Автомобили стоимостью 2,62 млн рублей каждый должны поставить до 31 марта 2021 года.

В 2018 году правительство Свердловской области уже закупило 21 Toyota за 41,3 млн рублей.