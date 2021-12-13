Правительство Свердловской области утвердило стоимость техосмотра на 2022 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, которое утверждает цены на техосмотр в 2022 году. Прежние расценки были установлены больше трёх лет назад.

Предельный размер платы за проведение техосмотра легкового автомобиля в 2022 году составит 498 рублей. Владельцы мототранспортных средств будут платить 166 рублей, коммунальных машин — от 465 до 1245 рублей. Технический осмотр спецтранспорта и транспорта, перевозящего грузы, обойдётся в 531–1129 рублей.

Самый высокий тариф установлен для грузовиков, используемых для перевозки опасных грузов, с максимальной массой более 12 тонн — 1461 рубль. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, в этом году Госдума РФ поддержала законопроект об отмене обязательного техосмотра. Инициатива подразумевает, что физические лица, владеющие автомобилями и мотоциклами, должны будут проходить техосмотр только при постановке на учёт (например, при смене собственника) и в случае, если машине больше четырёх лет, включая год изготовления. В остальных случаях обязательный техосмотр отменяется.