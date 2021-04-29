Правительство Свердловской области определилось с домами, которые отдадут под комплексное развитие территорий

Областные власти определились, какие дома пойдут под реновацию в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики.

По данным ведомства, это многоквартирные дома высотой до трёх этажей с деревянными стенами или перекрытиями, введённые в эксплуатацию до 1970 года, но не признанные аварийными. В Екатеринбурге больше 1300 таких домов.

«Наша первоочередная задача — обновить изношенный, обветшавший фонд. Жильё, которое в том числе массово строилось для рабочих заводов, эвакуированных на Урал в военное и послевоенное время. Например, на Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность», — заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

В зону комплексного развития территорий могут войти и пятиэтажки, построенные в период с 1946 по 1970 год. Однако такая вероятность мала, считает министр, поскольку для застройщиков это достаточно дорого. Также под КРТ могут попасть дома до пяти этажей, в которых отсутствуют централизованный водопровод, канализация, электричество или отопление.

Степень износа основных конструкций у деревянных домов до пяти этажей должна быть более 60%, у зданий из других материалов — более 70%. Также под реновацию могут попасть дома, стоимость капитального ремонта которых выше затрат на расселение жильцов. Объекты культурного наследия могут быть включены в проект комплексного развития территорий только с условием их сохранения и приспособления к современному использованию.

Закон о комплексном развитии территорий в Свердловской области вступил в силу 3 апреля. Проект предполагает обновление жилого фонда за счёт сноса старых и строительства новых домов, из-за этого программу КРТ называют реновацией по аналогии с московской программой.