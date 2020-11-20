Правительство России выделит на поддержку киноиндустрии 4,2 млрд рублей

Правительство России выделит на поддержку киноиндустрии из резервного фонда 4,2 млрд рублей. С предложением оказать помощь пострадавшим из-за пандемии организациям, осуществляющим производство, прокат и показ национальных фильмов, выступило министерство культуры, сообщает «Российская газета»,
«В условиях ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, указанное решение позволит поддержать киноиндустрию – от кинотеатров до кинопроизводителей. Предполагается, что помощь будет оказана через Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) более 500 организациям», – говорится на сайте правительства.
В документе также указывается, что предлагаемые меры позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объёма национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными коронавирусных ограничениями.
- Киносфера серьёзно пострадала во время пандемии коронавируса. Кинотеатры были закрыты для посетителей на протяжении полугода, а после снятия запрета на работу не смогли вернуться к прежним продажам – в учреждениях действуют ограничения по количеству зрителей.
- 2020 год нанёс удар и по производителям фильмов. По прогнозам продюсеров за этот год индустрия может потерять порядка 75 млрд рублей, а за ближайшие три года эта цифра вырастет до 150 млрд.