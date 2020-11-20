Правительство России выделит на поддержку киноиндустрии 4,2 млрд рублей

Киносфера серьёзно пострадала во время пандемии коронавируса. Кинотеатры были закрыты для посетителей на протяжении полугода, а после снятия запрета на работу не смогли вернуться к прежним продажам – в учреждениях действуют ограничения по количеству зрителей.

Киносфера серьёзно пострадала во время пандемии коронавируса. Кинотеатры были закрыты для посетителей на протяжении полугода, а после снятия запрета на работу не смогли вернуться к прежним продажам – в учреждениях действуют ограничения по количеству зрителей.

2020 год нанёс удар и по производителям фильмов. По прогнозам продюсеров за этот год индустрия может

потерять