​​​​​​​Правительство РФ выделит 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Правительство РФ выделит 11 млрд рублей на лекарства для граждан, которые проходят лечение от коронавируса дома. На эти деньги будут закуплены препараты для 2 миллионов россиян. Соответствующее распоряжение подписано 28 октября 2021 года, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Российские власти также выделят более 5 млрд рублей на закупку концентраторов кислорода с высокой производительностью. Министерству здравоохранения поручили ускорить работу с регионами, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

За последние сутки в России выявлено 40 401 случая COVID-19 в 85 регионах. В Свердловской области 723 заболевших. За сутки выздоровели 512 свердловчан, 31 - умерли.