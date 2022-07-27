Правительство РФ расширило список соцвыплат по карте «Мир»  

Правительство РФ расширило перечень социальных выплат, которые будут поступать на карту «Мир». Теперь ежемесячные пособия малоимущим, компенсация расходов на оплату жилья и ЖКХ, а также выплаты почётным донорам будут зачисляться на «Мир», сообщается на сайте кабмина.

«Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек. Особенно это касается ежемесячных выплат и пособий малоимущим, установленных Федеральным законом "О государственной социальной помощи, субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”, если расходы составляют более 22% от общего дохода семьи», — говорится в документе.

С помощью счетов или банковских карт «Мир» можно будет получать компенсацию расходов на оплату ЖКХ. Эти льготы положены членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД, педагогам в сельской местности и другим категориям граждан.

До сих пор на карту «Мир» поступали зарплаты бюджетников, пособия для безработных, пенсии, выплаты за рождение первого и второго ребёнка.