Правительство РФ проиндексирует соцвыплаты и пособия 

С 1 февраля на 8,4% повысятся социальные выплаты, пособия и компенсации. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Индексация коснётся в том числе выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и граждане, пострадавшие на производстве. Также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за несовершеннолетним, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится с 483 тысяч до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих детей — до 693 тысяч рублей.