Правительство РФ предложило запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без установления факта их передачи

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков, если не установлен факт их передачи. Информация об этом появилась 7 марта на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в статью 146 УК РФ. Если он вступит в силу, то в указанной статье появится следующая формулировка:

«Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, по незаконному сбыту наркотических средств [...] не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

По мнению авторов инициативы, «сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по признакам статей 228.1 и 228.4 является неэффективной». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2019 году из 26 тысяч таких дел до суда дошло только 23 дела, по трём из которых обвиняемые были оправданы. В правительстве также считают, что принятие этого документа будет позитивно воспринято «гражданским обществом как мера, направленная на укрепление законности».