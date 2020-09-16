Правительство РФ потратит почти 43 млн рублей для борьбы с воронами на крыше Белого дома

Правительство России выделит из федерального бюджета 42,6 миллиона рублей на борьбу с воронами на крыше Белого дома. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Согласно документу, предполагается, что в 2021 и 2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации» будет выделено по 21,3 млн рублей. При этом конкретные методы борьбы с птицами не уточняются.