Правительство РФ определило размеры займов для «кредитных каникул»

Правительство РФ определило максимальный размер займов, по которым граждане могут обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц — 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт — 100 тысяч, для автомобильных кредитов — 700 тысяч рублей. Также по ипотечным кредитам для россиян, кроме жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, установлен лимит в 3 млн рублей.

По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.