Правительство РФ определило перечень временно запрещённых к вывозу товаров и оборудования

Правительство Российской Федерации по указу президента Владимира Путина определило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. Решение будет действовать до конца 2022 года.

В перечень включены технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Также до конца года ограничен вывоз некоторых видов лесоматериалов. Полный список товаров опубликован на официальном портале правовой информации.

Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Разрешения на вывоз товаров в эти страны будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.