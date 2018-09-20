Правительство резко увеличит траты на выплаты чиновникам

В 2019–2020 годах выплаты из бюджета на «материальную мотивацию» чиновников резко вырастут, со ссылкой на проект федерального бюджета пишет РБК.

В 2019 году на эти цели планируют потратить 138,6 миллиарда рублей, а в 2020-м — 208,9 миллиарда. Это на 39 и 109 миллиардов рублей больше, чем суммы, указанные в действующем законе о бюджете. В 2021 году на «материальную мотивацию» чиновников планируют потратить 284,4 миллиарда рублей.

В 2019 году 375 миллионов рублей, в частности, планируют выделить для стимулирования госслужащих, которые занимаются реализацией национальных и федеральных проектов. В 2020 и 2021 годах 493 миллиарда рублей власти намерены направить на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания, материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих», говорится в поправках.

В августе 2016 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству повысить престиж гражданской службы. В распоряжении говорилось, что до 2019 года «необходимо завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания».

По данным Росстата, средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти в 2017 году составляла примерно 118,8 тысячи рублей. Показатели не включают в себя данные из территориальных органов. Как объяснил заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов, существует также большая разница между зарплатами высокопоставленных чиновников и сотрудников среднего и младшего звена. «Перелом» в уровне выплат происходит на уровне заместителей директоров департаментов, отметил Климанов.