Правительство Республики Крым в полном составе ушло в отставку

После переизбрания Сергея Аксёнова главой республики совет министров Крыма подал в отставку в полном составе. Решение было принято единогласно 20 сентября во время заседания регионального правительства.

Как сообщил ТАСС глава республики, новый состав совета министров будет сформирован в течение двух недель. Для того чтобы определить, кто сможет продолжить работу в новом составе, Аксёнов проведёт индивидуальные встречи с каждым из членов совета министров. Он не исключил возможность кадровых перестановок.

«Задачи с повестки дня не снимаются. Все задачи, которые стояли перед министерствами, все, по которым мы с вами брали обязательства выполнить их в текущем году, все должны быть выполнены», — заявил глава республики.

Аксёнов был избран на новый пятилетний срок на сессии крымского Госсовета 20 сентября. Согласно конституции Крыма, правительство региона слагает свои полномочия перед вновь избранным главой.

Ранее в Крыму сложили полномочия все руководители городских и районных администраций. Как пояснил Аксёнов, такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Он подчеркнул, что вторая пятилетка после воссоединения Крыма с Россией «должна кардинально изменить уровень и качество жизни» в регионе.