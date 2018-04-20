Правительство решило поднять пошлины за водительские права и загранпаспорт

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому увеличатся государственные пошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения, пишет РБК. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

На заседании правительства 19 апреля было решено одобрить двукратное увеличение госпошлины за регистрацию транспортных средств — до 1,5 тысячи рублей. Сейчас государство берет за эту услугу 800 рублей. Кроме того, правительство поддержало идею увеличить госпошлину за получение национального водительского удостоверения, сбор будет увеличен с 2 до 3 тысяч рублей.

Также кабинет министров одобрил повышение сборов за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации. Теперь граждане старше 14 лет вместо 3,5 тысячи рублей будут платить за эту услугу 5 тысяч рублей, а лица, не достигшие 14-летнего возраста, вместо 1,5 тысячи рублей будут платить 2,5 тысячи рублей.