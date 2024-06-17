Правительство региона увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции, до 400 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Выплата будет способствовать повышению уровня социальной защищённости семей граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 15 июня по 31 декабря 2024 года», — сообщили в Министерстве социальной политики Свердловской области.

Принятый областным кабинетом министров документ предусматривает, что увеличенную выплату получат семьи военнослужащих, заключивших контракт с 15 июня. Отметим, что ранее размер выплаты составлял 100 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2023 года депутаты ЗакСО одобрили инициативу региональных властей о предоставлении социальной выплаты на приобретение земельного участка для участников СВО. Закон предусматривает внесение изменений в областной закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», установив дополнительную меру социальной поддержки для отдельных категорий ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции — социальную выплату на приобретение земельного участка.

Как отметили тогда в региональном Мингосимуществе, размер социальной выплаты на приобретение земельного участка, а также условия и порядок её предоставления будут определены правительством Свердловской области. Закон вступил в силу с 1 января 2024 года.

«Это законодательная инициатива губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева. Проект закона разработан во исполнение распоряжения президента Российской Федерации “О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей”», — пояснила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.