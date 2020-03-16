Правительство разрешит заказывать безрецептурные лекарства онлайн

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в России планируется разрешить заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку, пишет ТАСС.

Он поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта, «чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой».

По последним данным, число заражённых коронавирусом COVID-19 в мире превысило 169 тысяч человек в 146 странах. Погибли 6,5 тысячи человек, вылечились 77 тысяч. В России подтверждены 63 случая коронавирусной инфекции. В российских регионах отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия, образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.