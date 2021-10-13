Правительство разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно 

Российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации, пишет РБК. Это станет возможно в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий, проект которого разработало Минэкономразвития.

Среди участников, которые задействованы в эксперименте, — группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Также к программе могут присоединиться и другие участники при соответствии нужных условий. Все услуги, оказываемые медицинскими центрами, будут предоставлены на коммерческой основе.

Эксперимент даст возможность поставить врачу диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение. При этом оказывать телемедицинскую услугу сможет не только врач, который принял пациента, но и другой специалист.

«До 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный приём, можно обработать удалённо: собрать анамнез, поставить предварительный диагноз», — отметил директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев.

Отмечается, что действие ЭПР не будет распространяться на предрейсовые медосмотры, осмотры для выявления противопоказаний к работам и для постановки диагноза по социально значимым заболеваниям и заболеваниям, представляющим опасность для окружающих.