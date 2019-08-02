Правительство разрешит продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о продаже алкоголя и лекарств в интернет-магазинах, со ссылкой на протокол заседания в правительстве пишет РБК.

По данным издания, доработкой закона о продаже лекарств через интернет займутся Минздрав, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор, ФАС и Минпромторг. Медведев потребовал внести необходимые поправки ко второму чтению, которое состоится 7 ноября.

Как объяснил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов, текущая версия законопроекта предлагает разрешить продажу лекарств через интернет с января 2020 в трёх городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Дистанционно можно будет приобрести рецептурные препараты при наличии электронного рецепта, продажа психотропных и сильнодействующих лекарств будет запрещена. Доставку смогут осуществлять только фармацевты.

Соколов отметил, что участники рынка попросили изменить два пункта закона: по их мнению, лекарства могут доставлять обычные курьеры, если они оснащены холодильниками и необходимой упаковкой. Также они считают, что доступ к продаже лекарств через интернет должны иметь все граждане России, а не только указанных городов.

Что касается законопроекта о дистанционной торговле алкоголем, то премьер-министр поручил Минфину и другим ведомствам внести соответствующее предложение до 12 сентября. По словам Соколова, закон уже готов и находится на стадии согласования с ведомствами. Текущая версия законопроекта предусматривает несколько этапов запуска дистанционной торговли алкоголем: с января 2020 года производителям и профильным сетям будет разрешена онлайн-продажа вин, с января 2021 года будет разрешена онлайн-продажа пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи, с января 2023 года онлайн-продажу смогут осуществлять розничные сети.

Предполагается, что все интернет-магазины, осуществляющие продажу алкоголя через интернет, будут включены в специальный реестр egais.ru. Артём Соколов уточнил, что для них будут прописаны специальные требования с указанием номера лицензии, регистрационными данными и часами продажи. Он подчеркнул, что будут явные указания о запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.